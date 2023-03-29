Спецоперация 29 марта 2023, 13:33 Песков заявил о чудесах героизма российских военных в боях под Артемовском Песков сообщил, что российские войска проявляют чудеса героизма в боях под Артемовском РИА «Новости»

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Российские военные в ожесточенных боях с противником под городом Артемовском в Донецкой Народной Республике проявляют чудеса героизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Специальная операция продолжается. Мы знаем, что за Артемовск идут ожесточенные бои, наши бойцы проявляют чудеса героизма, поэтому желаем им успехов», — сказал он.

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Песков также отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о вероятном давлении со стороны Запада в случае утраты Артемовска.

«Свои приоритеты киевский режим расставляет сам», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков выразил мнение, что противостояние России и западных стран затянется на длительный срок. При этом он заявил, что российское общество уверено в полном выполнении задач специальной операции на Украине.