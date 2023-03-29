29 марта 2023, 13:15
«Это надолго». В Кремле ответили на вопрос о борьбе России и Запада
Пресс-секретарь Песков заявил, что противостояние России и Запада затянется надолго
Борьба России и Запада затянется на длительный срок. Таким прогнозом поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
По словам помощника Владимира Путина, в широком смысле эту борьбу можно назвать войной.
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«Если брать войну в широком контексте, как противостояние с недружественными странами и враждебными государствами, то гибридная война, развязанная ими против нашей страны, — это надолго», — сказал он.
Песков отметил, что России нужно единение вокруг президента, целенаправленность, уверенность в себе и твердость.
«Мы видим беспрецедентную консолидацию российского общества вокруг Владимира Путина и уверенность граждан, что цели специальной операции будут достигнуты», — добавил пресс-секретарь.
Вопрос о завершении сроков спецоперации Песков переадресовал в Минобороны.
Дмитрий Песков
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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