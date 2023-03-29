Важное 29 марта 2023, 13:11 Кремль заявил об уверенности россиян в исполнении целей СВО Представитель Кремля Песков: большинство россиян уверены в исполнении целей СВО РИА «Новости»

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Российские граждане сплотились вокруг своего президента Владимира Путина и его политики. Сейчас среди жителей России преобладает мнение о том, что цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены и будут достигнуты. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», — сказал он.

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Что касается сроков завершения спецоперации, то Песков переадресовал этот вопрос Минобороны РФ. Он также прокомментировал решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова уйти на фронт.

По словам представителя Кремля, желание любого человека отправиться защищать Родину заслуживает уважения и восхищения. Шапошников накануне заявил, что намерен отправиться в зону СВО для службы по контракту. Вместе с ним уйдут пять его коллег.