13 июня 2022, 22:37
Песков озвучил главную цель спецоперации в Донбассе
Представитель Кремля Песков: главной целью спецоперации РФ является защита ДНР и ЛНР
Главной целью специальной операции России является защита Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости».
«В целом защита республик — это главная цель», — сказал Песков.
Представителя Кремля также попросили прокомментировать заявление главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы. Песков переадресовал этот вопрос в Минобороны.
Пушилин ранее призвал задействовать дополнительные силы российской армии из-за участившихся случаев обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Обстрел Донецка 13 июня стал самым мощным с 2014 года, сообщали в СЦКК ДНР. При обстреле Майского рынка погибли мать и ребенок.