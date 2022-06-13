Песков озвучил главную цель спецоперации в Донбассе

Главной целью специальной операции России является защита Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости».

«В целом защита республик — это главная цель», — сказал Песков.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать заявление главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы. Песков переадресовал этот вопрос в Минобороны.

Пушилин ранее призвал задействовать дополнительные силы российской армии из-за участившихся случаев обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Обстрел Донецка 13 июня стал самым мощным с 2014 года, сообщали в СЦКК ДНР. При обстреле Майского рынка погибли мать и ребенок.