facebook_pixel
    13 июня 2022, 22:37

    Песков озвучил главную цель спецоперации в Донбассе

    Представитель Кремля Песков: главной целью спецоперации РФ является защита ДНР и ЛНР

    Полина Созыкина

    Главной целью специальной операции России является защита Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА «Новости».

    Песков озвучил главную цель спецоперации в Донбассе

    «В целом защита республик — это главная цель», — сказал Песков.

    Представителя Кремля также попросили прокомментировать заявление главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы. Песков переадресовал этот вопрос в Минобороны.

    Пушилин ранее призвал задействовать дополнительные силы российской армии из-за участившихся случаев обстрела Донецка со стороны ВСУ.

    Обстрел Донецка 13 июня стал самым мощным с 2014 года, сообщали в СЦКК ДНР. При обстреле Майского рынка погибли мать и ребенок.