Пушилин призвал задействовать дополнительные силы РФ из-за обстрелов ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь РФ. Причиной этого он назвал усилившиеся обстрелы Донецка и других городов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Свое обращение Пушилин опубликовал в Telegram-канале.

«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани, используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные района Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин

Он также добавил, что у ВСУ остается «достаточное количество вооружения», способного наносить удары. В этой связи руководству министерств и ведомств рекомендуется задействовать на рабочих местах минимальное количество людей. Весь основной персонал переводится на удаленную работу. Аналогичная рекомендация дана и частным работодателям.

Ранее стало известно, что Донецк в понедельник подвергся самому мощному и массированному обстрелу со стороны ВСУ за все время конфликта. По данным СЦКК, за два часа по городу выпустили почти 300 артиллерийских снарядов и ракет.