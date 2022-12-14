14 декабря 2022, 13:26
Песков назвал защиту жителей ДНР и ЛНР первоочередной задачей спецоперации
Представитель Кремля Песков: защита жителей Донбасса является первостепенной задачей СВО
Спецоперация на Украине продолжается, защита жителей Луганской и Донецкой народных республик является сейчас главной задачей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал «непростую ситуацию» в Донецке.
«Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке — и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные», — процитировало РИА «Новости» представителя Кремля.
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Песков также ответил на вопрос прессы о том, возможно ли новогоднее перемирие, написал ТАСС. По словам пресс-секретаря российского президента, ни от кого подобных предложений не поступало и на повестке дня тема не стоит.
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Российские подразделения медленно, но все же продвигаются вперед в ДНР. Успехи ВС России на Донецком направлении помогут остановить обстрелы Донецка и других населенных пунктов ДНР, ранее пояснил «360» военный эксперт Виктор Литовкин. Если отодвинуть украинскую артиллерию подальше. она не сможет наносить удары по жилым кварталам.
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
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