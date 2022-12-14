Важное 14 декабря 2022, 13:26 Песков назвал защиту жителей ДНР и ЛНР первоочередной задачей спецоперации Представитель Кремля Песков: защита жителей Донбасса является первостепенной задачей СВО РИА «Новости»

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Спецоперация на Украине продолжается, защита жителей Луганской и Донецкой народных республик является сейчас главной задачей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал «непростую ситуацию» в Донецке.

«Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке — и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные», — процитировало РИА «Новости» представителя Кремля.

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Песков также ответил на вопрос прессы о том, возможно ли новогоднее перемирие, написал ТАСС. По словам пресс-секретаря российского президента, ни от кого подобных предложений не поступало и на повестке дня тема не стоит.

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Российские подразделения медленно, но все же продвигаются вперед в ДНР. Успехи ВС России на Донецком направлении помогут остановить обстрелы Донецка и других населенных пунктов ДНР, ранее пояснил «360» военный эксперт Виктор Литовкин. Если отодвинуть украинскую артиллерию подальше. она не сможет наносить удары по жилым кварталам.