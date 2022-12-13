Спецоперация 13 декабря 2022, 08:56 «Обстановка сложная». Пушилин — о боях на всех направлениях в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: обстановка сложная, но есть продвижение под Марьинкой и Угледаром РИА «Новости»

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Российские подразделения медленно продвигаются вперед в Донецкой Народной Республике. Ситуация на линии соприкосновения сложная, но есть локальные успехи, рассказал РИА «Новости» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Обстановка на линии фронта остается сложной», — сказал он.

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На Угледарском направлении ВС РФ регулярно отбивают контратаки Вооруженных сил Украины и продвигаются вперед. Денис Пушилин признал, что территорию освобождают медленней, чем хотелось бы, но важна любая динамика, даже шаги на 50—200 метров вперед. Похожая ситуация и на Марьинском направлении. Там, по словам врио главы ДНР, идут ожесточенные бои, особенно в пригороде самой Марьинки. ВСУ стягивают резервы и пытаются вернуть себе прежние позиции, но их атаки отбивают и продвигаются вперед.

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Ради безопасности мирных жителей ДНР войска продвигаются на Первомайском направлении. Денис Пушилин объяснил, что с освобождением Авдеевки прекратятся обстрелы Донецка и Ясиноватой.

Войска удерживают свои позиции в Майорске, продвигаются к Дзержинскому, зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и подступают к Артемовску — по словам собеседника агентства, важно создать условия для полноценной зачистки этого города. Он добавил, что в целом удалось освободить больше половины территории ДНР.