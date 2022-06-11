Более 800 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта в упрощенном порядке

Более 800 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке. Такое количество паспортов выдали за три года, заявили в пресс-центре МВД РФ.

«Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время <…> на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тысяч человек», — привел сообщение ТАСС.

Как отметили в ведомстве, среди отклоненных оказалось менее 1% заявлений о приеме в российское гражданство. Сейчас специалисты продолжают работу по выдаче документов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

В конце апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее о начале выдачи российских паспортов в Запорожской области сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Местные жители смогут получить документы с 11 июня. Российские военные освободили область от украинских националистов в ходе спецоперации.