Спецоперация 06 марта 2024, 07:32 Перелом в зоне СВО произойдет в середине весны — генерал Генерал Пацек: в апреле–мае инициатива в зоне СВО полностью перейдет к России РИА «Новости»

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Российская армия восполнит боевые ресурсы и весной совершит прорыв в зоне конфликта с Украиной. Польский генерал Богуслав Пацек заявил об этом RMF FM.

«На мой взгляд, выгодный для России прорыв произойдет на рубеже апреля и мая — когда погодные условия будут благоприятными. Будет сухо, и будут созданы условия, которых сегодня ждет РФ для начала наступления», — сказал он.

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По словам офицера, российская армия уже получила большое преимущество на всей линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы Украины, заявил Богуслав Пацек, не успели подготовиться к обороне, которая должна была стать их главной задачей в 2024 году.

Он объяснил, что возможности России восполнять боевые ресурсы возросли, в то время как Украина столкнулась с нехваткой солдат и вооружений. Богуслав Пацек заявил, что перед российскими войсками поставили задачу, как минимум, отрезать противника от Черного моря, максимум — взять под контроль все восточные регионы, в том числе Харьковскую и Одесскую области.

В ноябре польский генерал заявлял о тяжелой ситуации для ВСУ из-за больших боевых потерь. Богуслав Пацек сказал, что украинские власти скрыли истинное число погибших.