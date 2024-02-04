Спецоперация 04 февраля 2024, 18:23 ВСУ отказались от атак на Херсонском направлении из-за дефицита снарядов Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные снизили активность боевых действий в Херсонской области из-за нехватки боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в последнюю неделю все действия боевиков сводились лишь к удержанию своих позиций.

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«Обескровленный враг не вел активных наступлений, ощущая дефицит боеприпасов для артиллерии. В целом тактика киевского режима ушла в большее число применений ударных дронов, в том числе при обстреле гражданской инфраструктуры», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что военнослужащие группы войск «Днепр» поражали ВСУ на правом берегу Днепра и в Крынках.

«Самолеты ВКС и армейская авиация наносили удары по складам военно-технического имущества и местам сосредоточения боевиков. Высочайшую эффективность показывают авиабомбы с модулями коррекции и планирования», — подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что за прошлые семь дней ВСУ на этом направлении потеряли до 400 человек живой силы.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило мобилизованных бойцов на штурм укреплений левого берега Днепра с заблокированными на определенные частоты рациями.