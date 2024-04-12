Спецоперация 12 апреля 2024, 07:28 Перелом ситуации по всему фронту в пользу России констатировали в ДНР Кимаковский: по всему фронту в ДНР случился перелом в пользу российских войск РИА «Новости»

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Перелом ситуации на всех направлениях в Донецкой Народной Республике произошел в пользу России. Об этом заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что опирается на информацию, полученную в том числе от находящегося на фронте сына. В некоторых видах вооружений российская армия превосходит украинских боевиков иногда в десятки раз, заверил Кимаковский.

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«Поэтому я с оптимизмом смотрю и могу сказать уже сегодня, что на донецком направлении — это перелом (в пользу России — прим. ред.)», — подчеркнул он.

По его словам, позитивная ситуация отражается в глазах российских бойцов. Они ждут «выхода на конституционные границы Донецкой Народной Республики», добавил советник главы ДНР.

По данным французской газеты Le Figaro, Запад начал обсуждать возможное поражение ВСУ на фоне нехватки военной помощи и сложной для Украины ситуации на линии боевого соприкосновения. Агентство Bloomberg предрекло «тяжелые испытания» для армии республики в ближайшее время.