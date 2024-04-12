Мир 12 апреля 2024, 05:44 На Западе активизировалось обсуждение возможного поражения ВСУ Figaro: на Западе начали обсуждать возможное поражение Украины в конфликте РИА «Новости»

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На Западе оживилось обсуждения вероятности поражения Украины на фоне нехватки военной помощи и тяжелой для ВСУ ситуации на фронте. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Ситуация в зоне специальной военной операции складывается не в пользу украинской армии, которая после провального контрнаступления в 2023 году перешла в оборону. При этом российские войска постоянно пытаются прорвать линию противника.

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По мнению французского военного источника, победит та сторона, которая быстрее мобилизуется и сможет ответить на удары противника. Шей Пентагона Ллойд Остин считает, что Украине необходимо пересмотреть тактику ведения боевых действий, начать атаковать оперативные и тактические цели, которые смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Только проблема еще и в том, что украинское общество устало от конфликта.

Тем временем украинские власти обещают перейти в контрнаступление в 2025 году, но для этого просят Францию помочь им продержаться в этом году.

Кроме того, Запад так и не смог ослабить Россию в военном, экономическом и дипломатическом плане. Добавим к этому и то, что для Киева уже «начали дуть все темные ветра политики и дипломатии» на фоне ситуации на Ближнем Востоке.