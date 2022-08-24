США готовят для Украины самый крупный на данный момент пакет вооружения и техники на три миллиарда долларов. При этом его передача может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщил канал NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, администрация американского президента Джо Байдена может объявить о пакете уже сегодня, в День независимости Украины. Уточняется, что Пентагон «специально просил о системах ПВО, противотанковых и беспилотных авиационных системах и средствах связи». Передача военной помощи может затянуться, поскольку, по словам официальных лиц, многие из этих систем пока находятся на сталии разработки.

«Пакет может включать в себя беспилотники и другое оружие из частной промышленности с новыми возможностями. Это станет ответом на просьбу Министерства обороны в этом году о разработке и ускорении новых возможностей для Украины», — добавил канал.

По данным СМИ, США официально сообщают не обо всех поставках вооружения на Украину. Источники сообщили, что Соединенные Штаты предоставили ВСУ управляемые снаряды Excalibur и не стали объявлять об этом.