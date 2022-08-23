Власти США намерены выделить украинскому руководству очередной пакет военной помощи на три миллиарда долларов, сообщил источник агентства Associated Press. По его информации, о решении объявят 24 августа, в День независимости Украины.

По данным издания, средства направят на беспилотники, оружие и другую военную технику. Американские чиновники на условиях анонимности рассказали агентству, что пакет помощи призван обеспечить Украине «среднесрочную и долгосрочную оборонную позицию». Источники издания добавили, что очередной транш продемонстрирует, что США готовы и дальше поддерживать власти Украины.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что руководство Штатов отправляет на Украину гораздо больше оружия, чем заявляют официальные лица. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, неофициальные поставки являются общепринятой практикой. Он добавил, что Запад пытается ввести Россию в заблуждение, создавая впечатление об оказании минимальной помощи Украине. По словам эксперта, от этого пострадают простые украинцы.