Администрация США говорит не про все случаи поставок военной помощи Украине, написала газета Politico. Передачу некоторых видов вооружения даже официально не анонсировали.

На минувшей неделе высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге признал, что США поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM. Однако информация об этом попала в СМИ впервые.

Осведомленные источники сообщили о включении в пакет военной помощи управляемых снарядов Excalibur. При этом администрация президента Джо Байдена не стала афишировать этот шаг.

«Мы признаем, что это все — предположения. Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия на Украину», — говорится статье.

Ожидается, что Киев получит военную помощь на сумму 775 миллионов долларов. Речь идет о дронах Sky Eagle, ПТРК Javelin и боеприпасах для РСЗО HIMARS. До этого на бесполезность Javelin жаловался попавший в плен украинский солдат.