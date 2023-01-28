Спецоперация 28 января 2023, 00:04 Боец подразделения «Эспаньола» рассказал об успешном бое под Угледаром «Ридус»: ВСУ понесли потери в интенсивном бою Угледаром РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли потери в интенсивном бою под Угледаром. Об этом порталу «Ридус» рассказали бойцы добровольческого отряда «Эспаньола», который собрали из числа футбольных фанатов.

27 января подразделение провело стрелковый бой с бойцами ВСУ. Отряд противника старался пойти в наступление. Предположительно, эта стратегия была обычной разведкой боем на случай прорыва, если ВСУ окажутся в окружении. Бой продлился около полутора часов, а украинские бойцы понесли серьезные потери и быстро отступили.

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Командир среднего звена «Эспаньолы» с позывным Выходной руководил сражением. По его словам, ВСУ атаковали в лоб и пытались обойти с флангов. Он предположил, что по численному составу противника было меньше, чем их.

«Но, видимо, они не ожидали такого отпора. Мы очень грамотно начали обороняться, держали фланги», — сказал он.

Сначала российские бойцы работали с пулеметов, потом подключили гранатометы. После корректировки они начали бить в цель и «спугнули» противника. ВСУ стали отступать. Также с помощью беспилотников добровольцы контролировали ситуацию с неба.

За минувшие сутки ВС России нанесли массированный ракетный удар по позициям противника. По данным Минобороны, российский военные сорвали перевозку оружия ВСУ.