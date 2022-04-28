Парашют участвующего в обстреле Херсона беспилотника показали на видео

В Херсоне обнаружен парашют одного из беспилотных летательных аппаратов, участвующих в ночном обстреле Херсона со стороны украинских националистов. Видео показало РИА «Новости».

Речь идет о беспилотнике модели Ту-143 «Рейс».

По данным Министерства обороны России, атака велась со стороны Николаевской области. Ведомство уточнило, что целью националистов были жилые кварталы, в которых располагаются школы и детские сады.

Генерал-майор Игорь Конашенков сказал на брифинге, что российские системы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям, огонь велся из ЗРК «Точка-У» и РСЗО. Обломки снарядов рухнули в парке имени Шевченко.

Политолог Евгений Михайлов назвал обстрел центра Херсона местью властей Украины за отказ возвращаться под контроль Киева.