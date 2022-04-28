Целями ракетного обстрела со стороны ВСУ в Херсоне стали жилые кварталы, где располагаются детские сады и школы. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Системы противовоздушной обороны сбили 12 снарядов РСЗО большой мощности и две баллистические ракеты «Точки-У». Их фрагменты рухнули в парке имени Шевченко, отметил Конашенков.

Накануне сообщалось, что атака ВСУ пришлась со стороны подконтрольной украинским националистам Николаевской области. Российские силовики обнаружили на осколках одной из ракет серийный номер.

При взрывах ракет никто из мирных жителей не пострадал.