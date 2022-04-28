Украина отомстила Херсону обстрелом из «Точки-У»

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Херсона ракетами «Точка-У». Они целились по школам и детсадам, но российским системам ПВО удалось отразить удар. Политолог Евгений Михайлов в колонке для «360» объяснил это нападение стремлением Украины отомстить за отказ от возвращения под контроль Киева.

Далее — прямая речь.

Не жалеют собственный народ

Обстрелы стали местью киевского руководства и Вооруженных сил Украины за нежелание региона возвращаться под их контроль. Они произошли после соответствующего заявления зампреда военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Эта ситуация доказывает, что украинцам, которые выполняют преступные приказы, не жалко собственное население

Они видят, что в Херсоне налаживается жизнь, и наносят удар ракетами «Точка-У». Конечно же, это будет продолжаться.

Атаки по российской территории были ожидаемы. Пока мы не освободим от укронацистов Харьковскую область и другие приграничные районы, обстрелы и попытки диверсионно-разведывательных групп проникать на территорию России будут продолжаться. Думаю, сейчас минимизация подобных провокаций входит в число основных задач военного руководства.

Меня часто спрашивают, сколько это будет продолжаться. Месяц, два? Думаю, руководство России уже определило для себя максимальные даты завершения тех или иных этапов проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Думаю, еще пара месяцев таких интенсивных боев будет. Именно интенсивных. Основная цель — донбасская группировка.

Украину учили ненавидеть Россию

Нетерпимости к украинцам у нас нет, нас воспитали с пониманием того, что мы братья. К тому же в последнее время внутри страны велась грамотная национальная политика, конфликты пресекались, а в школах вводились программы национального примирения. Я сам живу на юге, у нас очень много украинцев, и я даже не представляю, чтобы мы плохо к ним относились.

Нельзя сказать того же о них. Украина в течение последних восьми лет с помощью западных партнеров накачивалась нетерпимостью ко всему русскому.

Там ненависть вбивали в головы с детского сада, меняли школьную программу

Думаю, мы будем над этим работать. Будет очень сложно, но все получится.

Кроме того, сейчас при пересечении границы отсеиваются экстремистские элементы, а спецподразделения достаточно плодотворно выявляют спящие законспирированные ячейки. Эти люди приезжали к нам в течение 10 лет, находили здесь работу и теперь могут устраивать провокации. О многом не пишут, но идет планомерная работа.