Парализовать ВСУ на 10 суток

Уничтожение российскими военными 49 резервуаров с топливом ВСУ даст возможность более тщательно осматривать территорию, занимаемую противником. Своими действиями ВС России отрубили украинским силам возможность применять вооружение в этом районе минимум на 10 суток. Такое мнение в комментарии «360» высказал эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, Роман Насонов.

Далее — прямая речь.

Значение уничтожения резервуаров в районе Николаева

Мало того, что они уничтожены, они еще прилегающую инфраструктуру демаскируют, дают возможность более тщательно отследить предполагаемые пути маневра подвоза. Данные резервуары имеют десятидневные запасы топлива, необходимые для устойчивой работы группировки ВСУ Украины.

Если предположить, что они могли оттуда каким-то образом использовать топливо для гражданского населения, это маловероятно. Потому что оно имеет другие октановые числа. В данном варианте поражены не те, которые используются для мирного населения, а те, которые используются для боевой техники.

[Ударом по этим объектам] они (российские военные — прим. ред.) исключили возможность применять вооружение в данном районе минимум на 10 суток, если [украинские силы] сейчас оперативно не подвезут, не пополнят возможности. Работающий танк в течение суток съедает немало. А он должен быть постоянно в состоянии готовности, потому что все вооружение, все средства связи, обнаружения и разведки используют далеко не только аккумулятор.

Потери ВСУ в Донбассе

Очередной неуспех в составе 30-й бригады ВСУ, конечно, является немалой неприятностью для украинских вооруженных формирований. Но это некий эпизод, более значительным является тактически-оперативное окружение целого района с предположительным нахождением там до 1,5 тысячи военнослужащих. Это значит, что в течение этих суток не поступят туда ни ГСМ, ни боеприпасы, ни продовольствие, нарушена система управления.

Двое-трое суток у них хватит боеприпасов, хватит вооружения продовольствия. Абсолютно точно не хватит медикаментов, потому что огневое воздействие на данное направление продолжается, оно только возрастает. Возможности выйти из котла им не будет, они пытались из этого района экстренно эвакуировать некое количество американских и английских наемников, в том числе немалое количество раненых. Они пытаются данную ситуацию не выводить на некий международный уровень. Но результат очень значительный: возникает не тактическое, а будет уже оперативная победа [ВС России] на данном направлении.

То, что нетрадиционно для российских сил, у них уже весьма эффективно, если можно так сказать. Возникает дезертирство, это позор для командиров и для личного состава данных подразделений частей.

Что будет дальше с донецким направлением

Мы пытаемся путем военных успехов понять, может ли измениться в головах, принимающих решение, их гражданская позиция, — вряд ли что-то в этой ситуации может измениться. У украинских вооруженных сил сейчас объективно в наличии дальнепольная артиллерия, которая может с очень значительного удаления производить огневое поражение по таким крупным населенным пунктам, как Донецк и Луганск, что они и будут некоторое время реализовывать.

Но мы уже сказали, что запасы ГСМ минимизированы, пути подвоза боеприпасов находятся под неким надежным прикрытием, что, предполагаю, значительно на первом этапе уменьшит, а в дальнейшем исключит данную неславянскую традицию стрельбы по мирным населенным пунктам.

Остров Змеиный

Я бы хотел обратить внимание на ту настойчивость, с которой ВСУ продолжают оказывать внимание острову Змеиный. По-прежнему каждые сутки данный клочок земли, имеющий возможность визуально контролировать некую морскую акваторию, подвергается попыткам воздействия и попыткам захвата. Но успеха они не имеют.

Там поставлены серьезные виды вооружений, которые позволяют с высокой степенью вероятности уничтожать все, что вокруг может шевелиться.