ВКС России за прошедшие сутки уничтожили 49 резервуаров с топливом для техники ВСУ. Также российские силы уничтожили до 50 боевых машин РСЗО, размещенных в ангарах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства», — сказано в сообщении ведомства.

Также в ведомстве рассказали, что высокоточным оружием ВКС России за сутки удалось поразить три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, а также четыре пункта управления, военную технику и живую силу в 18 районах.

Министерство добавило, что за последние 24 часа оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ ликвидированы украинские силы и украинская военная техника в 96 районах, а также полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области.