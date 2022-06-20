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    20 июня 2022, 13:20

    Командный состав бригады ВСУ самоустранился от выполнения задач — Минобороны России

    Минобороны РФ: командный состав 30-й мехбригады ВСУ самоустранился от выполнения задач

    Максим Зинкин

    Командный состав 30-й механизированной бригады украинской армии принял решение самоустраниться от выполнения боевых задач в Донбассе, так как в большинстве подразделений не осталось способных командовать офицеров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    «Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ уклонилась от выполнения боевых задач и самоустранилась от выполнения боевых задач», — сообщил он.

    По словам Конашенкова, оставшиеся офицеры используют любые предлоги, чтобы не вести военнослужащих в бой, в том числе и симулируют заболевания.

    Также представитель ведомства сообщил, что больше 100 военных из состава 10-й горно-штурмовой бригады отправлены в Кременчуг для разбирательства с фактами массового неповиновения командованию.