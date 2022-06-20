Командный состав 30-й механизированной бригады украинской армии принял решение самоустраниться от выполнения боевых задач в Донбассе, так как в большинстве подразделений не осталось способных командовать офицеров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ уклонилась от выполнения боевых задач и самоустранилась от выполнения боевых задач», — сообщил он.

По словам Конашенкова, оставшиеся офицеры используют любые предлоги, чтобы не вести военнослужащих в бой, в том числе и симулируют заболевания.

Также представитель ведомства сообщил, что больше 100 военных из состава 10-й горно-штурмовой бригады отправлены в Кременчуг для разбирательства с фактами массового неповиновения командованию.