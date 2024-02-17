Спецоперация 17 февраля 2024, 14:55 Отступление ВСУ из Авдеевки переросло в хаотичное бегство Советник главы ДНР Гагин: бежавшие ВСУ бросили в Авдеевке много раненых РИА «Новости»

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Украинские войска сбежали из Авдеевки разрозненными группами, бросив на позициях раненых, которые не могут самостоятельно передвигаться. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он подчеркнул, что украинские военные пустились в хаотичное бегство, спасая свои жизни. Эта ситуация полностью противоречит заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о выводе бойцов из города и переходе к обороне.

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«Каждый сейчас спасает сам себя. Очень много брошенных раненых. Наши бойцы им оказывают медицинскую помощь. Есть подразделения, одиночные бойцы, техника — да, действительно, они выходят», — заявил Гагин.

Советник главы ДНР добавил, что в городе до сих пор осталось большое количество групп украинских солдат. Некоторые из них сопротивляются, другие — складывают оружие.

«Есть очаговое сопротивление, есть сопротивление небольших подразделений и небольших разрозненных групп, которые не имеют между собой связи чаще всего», — пояснил Гагин.

Собеседник агентства добавил, что полностью говорить об освобождении Авдеевки пока рано. Окончательное объявление должно сделать Министерство обороны России.

О брошенных на позициях раненых рассказал на своей странице в социальных сетях украинский военный Виктор Биляк, ушедший вместе со своей группой из укрепрайона «Зенит» недалеко от Авдеевки.

Он подчеркнул, что командование обещало прислать за получившими ранение эвакуационные машины. Но после отхода выяснилось, что никакого транспорта за пострадавшими в боях никто отправлять не собирался.

При этом командующий украинской группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский объяснил отступление с «Зенита» перегруппировкой для сохранения личного состава.