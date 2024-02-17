Спецоперация 17 февраля 2024, 14:11 Гагин призвал дождаться заявления Минобороны России об освобождении Авдеевки Гагин счел преждевременными данные об полном освобождении Авдеевки РИА «Новости»

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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что не стоит делать поспешных заявлений об освобождении Авдеевки, лучше дождаться официального сообщения от Минобороны России. Его слова привело издание «Блокнот.Донецк».

«А это произойдет только после полной зачистки очагов сопротивления», — пояснил Гагин.

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Таким образом он прокомментировал информацию украинских СМИ о том, что ВС России взяли под контроль часть Авдеевского коксохимического завода. В Сети также появились карты с обозначением территории, которую якобы освободили российские военные.

Военный эксперт Владислав Шурыгин тоже отмечал, что Авдеевка находится под контролем России. При этом в городе еще могут быть отдельные группы бойцов ВСУ. Зачистка населенного пункта, по его словам, продолжается.