Спецоперация 08 июня 2023, 20:22 Отпор ВСУ на Запорожском направлении дала пехота 70-го мотострелкового полка Генерал-майор Попов отметил вклад пехоты в срыв наступления ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские войска не допустили прорыва обороны силами ВСУ в Запорожской области. Самый большой вклад в противостояние с противником внесли пехотинцы 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии. Об этом, комментируя подробности ночного боя, рассказал командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. Его заявление опубликовала пресс-служба Минобороны.

Попов отметил, что командование ВСУ включило в группировку для контрнаступления самые подготовленные и боеспособные подразделения. На прорыв обороны Запорожской области бросили 47-ю механизированную бригаду, которая входит в состав стратегического резерва. Но действия войск противника засекли российские разведчики.

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«Это традиционная надежда и опора общевойсковиков в современном бою. Также очень важную роль сыграли артиллерия, а армейская авиация, которая, как всегда, поддержала с неба, выполнила очень много задач», — рассказал Попов.

Генерал-майор подчеркнул, что во время каждого вылета вертолеты выпускали противотанковые управляемые ракеты по бронетехнике противника. Это позволяло каждый раз уничтожать от пяти до семи танков украинских боевых машин.

«Наиболее важную роль среди всех специалистов, видов и родов войск сыграла пехота. Самая тяжелая работа достается пехотинцам. В этом случае это были солдаты, прапорщики сержанты и офицеры 70-го полка 42-й дивизии», — подчеркнул командующий 58-й армией Южного военного округа.

Он добавил, что умело организованное огневое поражение, разведка и танки, которые применялись в первом эшелоне — все в совокупности сыграло свою роль в срыве попытки противника проломить оборону.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в попытке прорыва обороны в Запорожской области принимали участие 1,5 тысячи украинских военных из 47-й механизированной бригады и 150 единиц бронетехники. В результате ударов российских войск противник потерял до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.