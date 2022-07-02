Освобождение ЛНР близко

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что территорию республики полностью освободят в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что такой вывод можно сделать из «тех действий, которые происходят рядом с территорией республики» — в Харьковской области и ДНР.

«Прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», — уверен Марочко.

Офицер рассказывал 20 мая, что 95% республики находится под контролем союзных войск. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что операция по освобождению ЛНР скоро завершится.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 июля заявил, что союзные войска полностью окружили Лисичанск. Он считает, что в скором времени начнется активное наступление на город.