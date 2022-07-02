Кадыров: Лисичанск полностью окружен

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска полностью окружили Лисичанск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Оперативную информацию доложил дорогой брат, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев», — написал он.

Также Кадыров предположил, что в ближайшее время российские военные начнут активное наступление на город. Он отметил, что все въезды и выезды закрыты, поэтому ВСУ не смогут никуда деться. Также политик уверен, что прорвать кольцо окружения украинским солдатам не удастся.