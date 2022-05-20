Народная милиция ЛНР взяла под контроль 95% территории республики

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под контроль 95% своей территории. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала 20 мая.

«Если мы берем в процентном отношении, то 95% территории республики под нашим контролем и 5% мы уже освобождаем», — рассказал Марочко.

О том, что освобождение ЛНР близится к завершению, в тот же день доложил и министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что российские Вооруженные силы вместе с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над Донбассом.

Ранее, 15 мая, о скором освобождении ЛНР говорил и посол республики в России Родион Мирошник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о налаживании железнодорожного сообщения с освобожденными территориями. Железную дорогу и железнодорожный мост разминировали, из ЛНР запустили регулярный поезд в Старобельск, на котором также доставляют беженцев из Рубежного, Кременной.