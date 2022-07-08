Основные объекты Мариуполя запланировали восстановить к сентябрю

Восстановление основных объектов Мариуполя завершится к 1 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Донецкой Народной республики Евгений Солнцев.

«Я думаю, что к 1 сентября поставлена задача завершить все работы полностью по восстановлению основных объектов жизнедеятельности города Мариуполь», — сказал Солнцев.

Видео выступления зампреда правительства появилось в Telegram-канале министерства информации ДНР.

Ранее власти народной республики пообещали бесплатно восстановить жилые дома в городе. Те здания, которые получили менее 30% повреждений, закроют специальными тепловыми контурами. Внутренние коммуникации, а также двери и крыши заменят на новые.

Восстанавливать город помогают и российские военные строители. Они строят 12 новых пятиэтажек примерно для тысячи семей. После сдачи жилой комплекс войдет в новый микрорайон Мариуполя. Жители смогут заселиться в квартиры уже осенью 2022 года.

Российские войска освободили Мариуполь от украинских националистов в рамках проведения спецоперации.