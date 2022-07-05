Власти ДНР пообещали бесплатно восстановить жилые дома Мариуполя

Ремонт пострадавших жилых домов Мариуполя для жителей станет бесплатным. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Министерство информации Донецкой Народной Республики.

В ведомстве подчеркнули, что дома, получившие менее 30% повреждений, закроют специальными тепловыми контурами. Поврежденные кровлю и двери, а также внутренние коммуникации заменят на новые.

Ремонт балконов власти республики планируют провести в домах Мариуполя в следующем году, после утверждения программы по созданию единого вида домов.

Дополнительные работы по строительству в Мариуполе провели российские военные. Сейчас идет работа по возведению 12 новых пятиэтажек, куда смогут въехать около тысячи семей. Весь жилой комплекс станет частью нового микрорайона города. Квартиры российские военные сдадут осенью этого года.