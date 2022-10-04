Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру | 360°

Все новости

Мир

04 октября 2022, 05:11

Японские СМИ сообщили о готовящейся высылке российского дипломата

Мир

04 октября 2022, 05:10

Власти Южной Кореи предупредили о решительном ответе на запуск ракеты КНДР

Реклама

Мир

04 октября 2022, 04:46

Воздушную тревогу включили в Японии после запуска баллистической ракеты КНДР

Знаменитости

04 октября 2022, 04:37

Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру

Общество

04 октября 2022, 04:08

Российскому общепиту предложат новые правила работы

Мир

04 октября 2022, 04:06

Куба захотела начать прием карт «Мир» до конца года

Деньги

04 октября 2022, 03:54

Центробанк решил бороться с уловками застройщиков в России

Власть

04 октября 2022, 03:30

Минстрой рассказал о восстановлении новых российских регионов

Мир

04 октября 2022, 03:26

Трамп захотел отсудить у CNN почти полмиллиарда долларов за клевету

Знаменитости

04 октября 2022, 04:37

Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру

Предприниматель Маск призвал Зеленского избежать угрозы миру из-за конфликта с Россией

Читать 360tv в

Американский миллиардер Илон Маск ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Twitter и призвал его избежать угрозы всему миру из-за конфликта с Россией. Предприниматель отметил, что он поддерживает Украину, но убежден, что эскалация ситуации лишь навредит стране и миру.

«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — написал Маск в комментарии к публикации украинского главы.

Реклама

Зеленский в ответ на пост миллиардера запустил опрос, какой Маск публике нравится больше, тот, который поддерживает Украину или тот, который выступает за Россию.

Реклама

Ранее предприниматель опубликовал в Twitter пост, где изложил свой план урегулирования конфликта на Украине. В нем он отметил четыре пункта, один из которых говорит о признании Крыма частью Российской Федерации.

Также он отметил необходимость сохранения нейтрального статуса Украины. Маск засомневался, что, в случае полномасштабного противостояния, Украина устоит перед Россией.

Илон Маск

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама