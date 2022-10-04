Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 04:37 Поделиться Telegram

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Viber Маск призвал Зеленского избежать угрозы всему миру Предприниматель Маск призвал Зеленского избежать угрозы миру из-за конфликта с Россией РИА «Новости»

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Американский миллиардер Илон Маск ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Twitter и призвал его избежать угрозы всему миру из-за конфликта с Россией. Предприниматель отметил, что он поддерживает Украину, но убежден, что эскалация ситуации лишь навредит стране и миру.

«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — написал Маск в комментарии к публикации украинского главы.

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Зеленский в ответ на пост миллиардера запустил опрос, какой Маск публике нравится больше, тот, который поддерживает Украину или тот, который выступает за Россию.

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Ранее предприниматель опубликовал в Twitter пост, где изложил свой план урегулирования конфликта на Украине. В нем он отметил четыре пункта, один из которых говорит о признании Крыма частью Российской Федерации.

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