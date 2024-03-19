Спецоперация 19 марта 2024, 00:10 «Оружие XXI века». Украинский политик признал превосходство российских дронов Лапин: ВСУ не способны перехватывать ударные российские дроны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские системы ПВО не могут перехватить передовые ударные дроны ВС РФ. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

По его словам, беспилотники типа «Орлан» недосягаемы для обычных систем, стоящих на вооружении противовоздушной обороны ВСУ. Эти разведывательные БПЛА корректируют работу ударных беспилотников «Ланцет» и дают координаты FPV-дронам. Первые поражают технику, а вторые бьют по пехоте.

Реклама

«Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?» — задал риторический вопрос политик.

Очередной американский танк российские военные уничтожили FPV-дроном «Упырь». Для ликвидации первого Abrams бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады использовали беспилотник «Ланцет».