Спецоперация 18 января 2024, 06:33 Опорный пункт ВСУ под Артемовском перешел под контроль российских военных Десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из группировки войск «Юг» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. Об этом сообщило Минобороны России.

Местоположение огневых точек, укрытий и пехоты к северо-западу от Артемовска определили во время разведки с воздуха. Десантники при поддержке артиллерии вступили в бой. Штурм начали с артиллерийских ударов, атак FPV-дронами и сброса гранат с квадрокоптеров. Российские военные подавили основные огневые средства и нарушили систему управления противника.

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На боевых машинах десанта БМД-2 бойцы подъехали к опорному пункту ВСУ, высадились и пошли в бой. Они атаковали укрытия и позиции гранатометами, стрелковым оружием и ручными осколочными гранатами. Взяв украинские объекты под контроль, военные зачистили их.

Обе стороны конфликта усилили бои вблизи Артемовска, заявил Андрей Марочко. Благодаря тому, что почва промерзла, а погода стабилизировалась, они смогли задействовать весь потенциал своей техники.