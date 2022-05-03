ООН сообщила об эвакуации 101 мирного жителя из Мариуполя

С завода «Азовсталь» в Мариуполе и из других районов эвакуировали 101 человека. Об этом сообщила украинский координатор ООН Оснат Лубрани, передал ТАСС.

Людей эвакуировали в ходе операции, которая проводилась с 29 апреля в Мариуполе и окрестностях при содействии Международного комитета Красного Креста и ООН, сообщила Лубрани. Она добавила, что организация готова продолжать работу с МККК по эвакуации с «Азовстали» и из других опасных районов.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с «Азовстали» эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей. Военные России и ДНР обеспечили гуманитарный коридор и режим тишины для безопасного выхода людей. Мирных жителей эвакуировали в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, нуждавшимся также оказали медицинскую помощью. Людей, пожелавших выехать в районы, подконтрольные Украине, передали представителям МККК и ООН. В Минобороны РФ при этом сообщили, что с территории завода «Азовсталь» эвакуировали 80 мирных жителей.