Более 100 человек эвакуировали с «Азовстали»

С завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Людей эвакуировали с «Азовстали» несколькими группами. Для их безопасного выхода войска России и ДНР открыли гуманитарный коридор и обеспечили режим тишины.

Всех мирных жителей эвакуировали в населенный пункт Безыменное. Там им предоставили питание, ночлег и медицинскую помощь. Людей, которые пожелали выехать в другие районы, подконтрольные Украине, передали представителям Международного комитета Красного Креста и ООН.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что благодаря инициативе российского лидера Владимира Путина с «Азовстали» эвакуировали 80 мирных жителей, писал RT. Ведомство также показало видео эвакуации. Одна из женщин, вышедших с территории завода, в тот же день заявила газете «Известия», что Украины для нее больше не существует. Она обвинила киевский режим в том, что он отказывался урегулировать ситуацию дипломатическим путем и допустил произошедшее.