ООН не отреагировала на новый обстрел ВСУ колонии в Еленовке | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber ООН не отреагировала на новый обстрел ВСУ колонии в Еленовке Омбудсмен ДНР заявил об отсутствии реакции ООН на новый обстрел ВСУ колонии в Еленовке РИА «Новости»

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Дата визита миссии ООН в Еленовку до сих пор не известна. Реакции международных организаций на второй обстрел следственного изолятора также нет, несмотря на многочисленные обращения руководства Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с ТАСС заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Она подчеркнула, что новый обстрел изолятора со стороны украинских боевиков свидетельствует о необходимости хотя бы редкого присутствия международных наблюдателей.

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«Пока нет никаких дат, мы вообще не уверены, отреагируют ли на наши многочисленные обращения», — заявила Морозова.

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Омбудсмен выразила надежду, что новый факт обстрела Еленовки, при котором погибли и получили ранения украинские военнопленные, подтолкнет участников миссии ООН к более активной позиции.

«Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия [международных наблюдателей], в том числе ООН», — отметила Морозова.

Новый обстрел колонии в Еленовке со стороны ВСУ произошел в воскресенье, 18 сентября. В результате погиб один содержавшийся там украинский военнопленный, четверо получили ранения. Впервые удар по исправительному учреждению нанесли в ночь 29 июля. Выпущенная украинскими боевиками ракета HIMARS попала в изолятор. На месте погибли 50 человек, еще 73 получили ранения различной степени тяжести.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что при обсуждении вопроса поездки миссии ООН в Еленовку получил гарантии отсутствия препятствий для визита специалистов, каким бы путем они ни добирались.

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