Стали известны основные темы беседы Путина и Гутерриша | 360°

Власть 14 сентября 2022, 19:56 Поделиться Telegram

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Viber Стали известны основные темы беседы Путина и Гутерриша Генеральный секретарь ООН Гутерриш назвал главные темы переговоров с Путиным РИА «Новости»

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Зерновая сделка, работа миссии в Еленовке и экспорт удобрений стали главными темами телефонных переговоров президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщили «Известия», подробности беседы глава международной организации раскрыл на пресс-конференции в преддверии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Гутерриша, телефонный разговор с российским лидером прошел утром в среду, 14 сентября.

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«У нас была возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу, ее продление и возможное расширение. Мы обсудили существующие препятствия экспорту российского продовольствия и удобрений», — заявил Гутерриш.

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Он добавил, что также обсудил с президентом России вопрос поездки миссии ООН в Еленовку для расследования фактов обстрела следственного изолятора, где содержались украинские боевики.

«С российской стороны препятствий для ее поездки не будет, каким бы путем мы ни решили добираться. И это очень важно», — подчеркнул генсек ООН.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя главы ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, вошедшие в состав миссии эксперты отправятся в Еленовку в ближайшие дни, чтобы установить все обстоятельства гибели 50 украинских военнопленных.

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