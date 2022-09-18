ВСУ открыли огонь по исправительной колонии в Еленовке. Есть погибший | 360°

Мир 18 сентября 2022, 11:20 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ открыли огонь по исправительной колонии в Еленовке. Есть погибший Штаб теробороны ДНР: ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли Еленовскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике. В результате один военнопленный погиб, еще четыре получили ранения. Информация об этом появилась в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в исправительной колонии», — заявили в штабе.

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Это уже не первый случай, когда ВСУ наносят по Еленовке. В ночь на 29 июля при украинском ударе из HIMARS по изолятору в этом населенном пункте погибли 50 военнопленных и 73 получили ранения.

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстрел был умышленным и начался из-за того, что находившиеся в колонии боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»* начали давать показания.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в августе обсудил стрельбу ВСУ по СИЗО в Еленовке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.

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