Олег Газманов спел «Офицеров» пациентам военного госпиталя

В военном госпитале, где проходят лечение участники спецоперации на Украине, выступил народный артист России Олег Газманов, сообщило Минобороны России.

Он исполнил хиты «Офицеры» и «Ясные дни», а также песни из последних альбомов — «Бессмертный полк», «Артефакты» и другие. Олег Газманов заметил, что небольшой концерт в актовом зале госпиталя поднял солдатам настроение и прибавил сил.

«Считаю, что для каждого артиста, кто живет в родной стране и что-то понимает в этой жизни, не просто обязанность, а честь приехать и поддержать раненых воинов, которые рискуют, отдавая свои жизни и здоровье для того, чтобы мы продолжали мирно жить», — объяснил артист.

Ранее военнослужащих навестил Николай Расторгуев, актеры Дмитрий Певцов и Сергей Безруков, перед бойцами в ДНР выступила Юлия Чичерина. Кроме того, в Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин посетит один из военных госпиталей.