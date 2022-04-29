Юлия Чичерина дала концерт для военных в ангаре «Азовстали»

Певица Юлия Чичерина выступила на территории заводского ангара «Азовстали». Слушателями женщины стали бойцы батальона ДНР «Восток». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сцену для мероприятия возвели из ящиков от снарядов. Послушать исполнительницу прибыли все свободные военные, которые расположились на ближайших позициях. До этого концерта Чичерина успела выступить на всем освобожденном побережье Азовского моря, до самого Крыма.

«Есть люди, которые говорят: „Мы ждали Россию“. Но большинство — в режиме ожидания», — пояснила певица.