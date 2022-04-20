Путин навестит раненых на Украине военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин посетит один из госпиталей, где лечатся военные — участники спецоперации на Украине, заявило РИА «Новости».

«Сообщим, когда придет время», — сказал представитель кремля.

По его словам, Владимир Путин знает, что некоторые артисты выступают перед военнослужащими. Он восхищается их мужеством. Дмитрий Песков отдельно отметил, что они делают это по собственной инициативе.

Минувшим утром Минобороны России сообщило, что Николай Расторгуев выступил в клубе госпиталя им. Бурденко. Ранее Александр Розенбаум и другие артисты побывали в петербургском ВМА им.Кирова, импровизированный концерт в Донецке дал скрипач Петр Лундстрем. Стихи в поддержку военнослужащих зачитали в интернете актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Сергей Горобченко и другие.