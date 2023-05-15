Спецоперация 15 мая 2023, 08:47 Около 600 человек остались без света после обстрела Курской области со стороны ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь под Курском Telegram

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Утром 15 мая ВСУ обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Никто из жителей не пострадал, однако взрывы повредили линию электропередачи. В итоге без света остались 600 человек.

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«К ремонтным работам незамедлительно приступили аварийные бригады», — написал Старовойт.

Этим же утром взрывы прогремели в Луганске недалеко от автовокзала. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предположил, что ВСУ стреляют из ракет большой дальности.

Накануне, 14 мая, украинские военные ударили по городу Пологи в Запорожской области из реактивной системы залпового огня.