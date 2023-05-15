Важное 15 мая 2023, 08:14 Взрывы вновь прогремели в Луганске Экс-посол ЛНР в России Мирошник: два взрыва прогремели в Луганске

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Утром 15 мая два взрыва раздались в Луганске. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Два прилета в район автовокзала в Луганске!!! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию», — написал он.

Очевидцы уточнили, что первый взрыв был глухим, вероятно, упала болванка. Второй — наоборот раскатистый, «как 100% прилет».

Украинские силы до этого атаковали Луганск 12 мая. Они использовали крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Ранение получили шестеро детей и депутат Виктор Водолацкий.

Удары по городу продолжились и 13 мая. Известно, что две девочки 13 лет получили осколочные ранения рук и спины, их госпитализировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Позже в медучреждения попали еще трое детей. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.