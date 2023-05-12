Спецоперация 12 мая 2023, 04:09 Бойцы «Вагнера» спасли семью с новорожденным из подвала в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вывели из подвала в Артемовске семью, в которой во время боев за город родился второй ребенок. Об этом РИА «Новости» рассказал отец мальчика Евгений Глущенко.

«У меня жена забеременела, но мы не знали, а когда узнали — уже было поздно, начинались боевые действия. Выезжать мы не хотели на Украину, мы планировали дождаться своих, русских», — сообщил он.

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По словам мужчины, ребенок родился поздно вечером 9 апреля. Отец мальчика признался, что ему было очень страшно, роды проходили с осложнениями. Жене Глущенко помогала дочь знакомого. В какой-то момент вокруг шеи ребенка намоталась пуповина, но с этим удалось быстро справиться.

«Развязал эту пуповину, начал трясти малыша, потому что смотрю — синенький становится. И он (малыш — прим. ред.) тогда закричал», — рассказал Глущенко.

Бойцы «Вагнера» вынесли на руках мать с новорожденным из подвала и эвакуировали из зоны боевых действий. Затем женщину отвезли в больницу Первомайска.