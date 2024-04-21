Спецоперация 21 апреля 2024, 20:08 Пожар в порту Южный под Одессой до сих пор не потушили «Страна.ua»: пожар в порту Южный под Одессой не могут потушить три дня РИА «Новости»

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Огнеборцы не могут потушить пожар в порту Южный Одесской области. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара <…> в Одесской области», — сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что ВС России нанесли высокоточный удар по объекту портовой инфраструктуры в регионе. О каком конкретно объекте идет речь и какова степень его разрушения, он не уточнил.

Украинское издание «Суспильне» уточнило, что звуки взрыва раздались спустя минуту после того, как в городе объявили воздушную тревогу.

О том, что в Одессе произошел взрыв в районе расположения припортовой инфраструктуры, ранее сообщил мэр Геннадий Труханов.