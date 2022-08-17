Офис Зеленского пообещал уничтожить Крымский мост

Крымский мост, соединяющий полуостров в остальной частью России, должен быть уничтожен. Об этом британской газете The Guardian заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, эта транспортная переправа имеет большое значение для снабжения российских войск в Крыму.

«Нужно уничтожать такие объекты. Он является незаконным, поэтому украинские военные рассматривают его, как законную цель», — заявил Подоляк.

Это уже не первый случай, когда высшее украинское руководство заявляет о намерении атаковать Крымский мост. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко рассказывал о переговорах с главой Минобороны Великобритании Беном Уолессом относительно атаки по объекту.

Также советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович подчеркивал, что ВСУ ударят по мосту при первом удобном случае.