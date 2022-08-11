Один человек погиб при ударе ВСУ по пивзаводу в Донецке

В момент удара украинских войск по пивоваренному заводу в Донецке не территории находились 32 человека. В результате по меньшей мере один погиб, двое пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС ДНР.

«В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и два пострадали», — уточнили в ведомстве

В результате обстрела завода произошла утечка аммиака. МЧС ДНР разослало жителям Калининского района СМС c предупреждением. Спасательное ведомство посоветовало использовать ватно-марлевые повязки при выходе на улицу.

На территории предприятия в Донецке горит пластиковая тара и поддоны. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Правоохранительные органы перекрыли дорогу на подъезде к заводу. Журналист Георгий Медведев сообщил, что ВСУ умышленно нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры. До этого украинские солдаты обстреливали Запорожскую АЭС, что угрожает безопасности украинцев и жителей Европы.