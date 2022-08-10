МЧС ДНР подтвердило утечку аммиака после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке

В Калининском районе Донецка произошла утечка аммиака, информацию об этом подтвердили в МЧС Донецкой Народной Республики. Жителей предупредили об опасной ситуации.

Аммиак является опасным химическим веществом, сообщили в ведомстве. Проживающим рядом рекомендовали герметизировать свои квартиры — закрыть щели в дверных проемах, уплотнить окна. Дышать нужно через ватно-марлевую повязку, смоченную в слабом растворе уксусной или лимонной кислоты. МЧС просит жителей не выходить из домов и распространить информацию среди соседей.

Утечка аммиака произошла из-за попадания в Донецкий пивоваренный завод снаряда ВСУ. Произошла авария на аммиакопроводе. Зона поражения опасным газом в Калининском районе составляет два километра, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Утром 10 августа украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Для атаки они использовали снаряды натовского калибра 155 миллиметров.