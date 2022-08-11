ВСУ специально выбрали целью удара пивзавод в Донецке, сообщил военный корреспондент Георгий Медведев в своем Telegram-канале. Украинские военные в течение получаса обстреливали одну и ту же точку.

Об умышленном обстреле рассказали также ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Предположительно, били снарядами 152 миллиметра, потушат пожар, зафиксируют, будут более точные данные. Судя по тому, как это произошло, по предварительной версии, били целенаправленно [по пивзаводу]», — процитировало агентство слова собеседника.

Георгий Медведев написал, что наблюдал обстрел со стороны Украины по заводу в течение получаса.

«Падало в одно и то же место, что наглядно говорит о том, что били точно по заданной цели», — сказал военкор.

Донецкая полиция, добавил он, перекрывает дороги на подъезде к зоне поражения.

В МЧС ДНР уточнили, что на момент обстрела на территории завода находились 32 человека. Известно об одном погибшем и двух пострадавших.

«На территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 квадратных метров», — подчеркнули в ведомстве.