Спецоперация 06 декабря 2022, 14:38 Очередную группу из 60 российских военнопленных вернули на родину Минобороны России: 60 российских военных вернули с подконтрольной Украине территории РИА «Новости»

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Россия и Украина обменялись военнопленными. На родину с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 60 бойцов. Их перевезут самолетами на лечение в Москву, рассказало Минобороны России.

«В результате переговорного процесса <…> возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — объявили в министерстве.

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Самолеты военно-транспортной авиации доставят их в Москву. Медики осмотрят бывших военнопленных, назначат лечение и курс реабилитации. Кроме того, им помогут психологи.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 1 декабря анонсировал очередной обмен военнопленными.

Он сказал, что домой вернутся 50 человек, в том числе 20 жителей Донбасса. Киевскому режиму передали столько же солдат.

Незадолго до этого Россия и Украина договорились об обмене по формуле «35 на 35». Тогда вернулись 35 человек, в том числе четверо в ДНР и двое — в ЛНР